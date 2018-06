In occasione del cinquantesimo anniversario del diploma magistrale conseguito all'istituto "A. Sanvitale" di Parma, gli ex alunni della 4.a A si sono ritrovati nei giorni scorsi in una trattoria della Bassa per festeggiare questo importante traguardo. Non più studenti per professione e per età, ma con lo stesso spirito di allora, di quel lontano e indimenticabile '68, hanno ricordato quei tempi passati tra appassionati racconti di episodi goliardici e non dimenticando alcuni compagni di che purtroppo sono mancati.