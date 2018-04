"Mi chiedo per quanto tempo ancora i cittadini normali debbano vivere nel bel mezzo di scene come queste. Io sono veramente stanca di vivere un disagio del genere, e credo tante altre persone che sognano di trovare un po' di dignità e ordine nella vita quotidiana": è questo lo sfogo (l'ennesimo) di una lettrice, Melanie, residente in borgo Guazzo.