"Senza i volontari della Polizia, al Falcone è di nuovo spaccio". La replica di Casa

La segnalazione arrivata dai social network: "Cessate le apprezzatissime presenza e attività del Corpo Volontari Polizia di Stato è ripreso con più vigore lo spaccio e il relativo degrado al Parco Falcone e Borsellino.

Le presenze di polizia urbana in capo ad un anno si possono contare sulle dita di una mano e questo nonostante poco prima delle elezioni l'assessore Casa Cristiano avesse promesso maggiore attività una volta emessa l'ordinanza contro il consumo di alcolici".

La replica dell'assessore Casa è arrivata sotto al post del capogruppo di Parma Protagonista Pier Paolo Eramo, che aveva rilanciato la segnalazione: "Le attività dell’associazione Nazionale Polizia di Stato al Parco Falcone Borsellino non è cessata. Anzi continua costantemente e ne è la prova un ritrovamento di droga da parte dei volontari sabato scorso. Oltre a queste attività, anche le forze dell’ordine stanno lavorando. In più c’è l’idea di portare al parco iniziative per renderlo più vivibile".