"Lasciato a piedi due volte dallo stesso bus: una presa in giro inaccettabile"

La segnalazione arriva da un lettore: "Il bus previsto in arrivo alle 9.08 in Via D’Azeglio davanti all’Ospedale vecchio è passato in anticipo di due minuti senza nemmeno fermarsi. Nonostante il mio cenno, ha proseguito la sua corsa. A piedi l’ho raggiunto alla fermata di Viale Mariotti dove, appena chiuse le porte ed ancora fermo, nonostante avessi bussato alla porta posteriore e mi fossi mostrato correndo dal ponte di Mezzo, non mi è stato permesso di salire".

"Questo comportamento reiterato dal trasporto pubblico - aggiunge il lettore - è assolutamente inaccettabile e confido venga reso noto per evitare che venga ripetuto in futuro. Perdere 30 minuti di lavoro è accettabile nell’attesa delle coincidenze, ma farsi prendere per i fondelli in questo modo è invece inaccettabile in una città come la nostra che dovrebbe essere da esempio, positivo".