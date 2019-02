"Quell'odore fortissimo e acre in viale Toschi. Allertati Arpae e vigili"

Certo, i lavori andavano fatti, ma tempi e luoghi forse potevano essere meglio programmati. È così che il cantiere partito ieri mattina intorno alle otto in viale Toschi, non lontano dal liceo artistico e dal via vai dell'ingresso degli studenti, ha creato qualche protesta e malumore.

Il lavoro, commissionato dal Comune ad una ditta, prevede la riasfaltatura di marciapiedi e ciclabili dalla Pilotta alla stazione. Una tranche di un intervento pluriennale in più fasi, spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici Michele Alinovi. L'odore acre, avvertito anche a grande distanza dal cantiere ed insopportabile nelle vicinanze, ha però allarmato alcuni cittadini che hanno chiamato sia la Gazzetta che l'Arpa. Un tecnico Arpa ha anche fatto un breve sopralluogo e, constatato il disagio, ha chiesto l'intervento della Polizia municipale.

Il Comune assicura invece che nessuna segnalazione è arrivata ai tecnici del cantiere e che oggi i lavori dovrebbero essere portati a termine.