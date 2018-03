Al Palexpo di Gimevra i riflettori fino a domenica sono sulle 110 anteprime in passerella per l'88ª edizione del Salone dell'auto. Dedichiamo sulla Gazzetta di martedì 13 marzo un inserto di 5 pagine per capire se davvero l'elettrico sostituirà il diesel e per passare in rassegna le più importanti novità (curiosando anche fra le supercar). Focus su concept futuribili come su novità pronte ad arrivare sul mercato fra pochi mesi. La parte del leone la fanno ancora una volta i Suv.