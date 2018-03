Trent'anni fa moriva al màt Sicuri: domani un inserto

Lo hanno definito «il filosofo da marciapiede» o «l'ultimo spirito libero». Al màt Sicuri fu l'ultimo dei «personaggi di strada» della nostra città. Vestito di stracci e cartoni, girava per la città un po' burbero e un po' ribelle, ma in fondo amato dai parmigiani. La città una decina di anni fa gli ha dedicato il monumento in piazzale della Macina realizzato dallo scultore Zaccardi. La Gazzetta lo ricorderà domani (sabato 17 marzo), a trent'anni dalla morte, con un inserto di otto pagine con testimonianze e ricordi, un ritratto scritto da Giorgio Torelli e l'articolo che gli dedicò il suo biografo Tiziano Marcheselli sulla Gazzetta il giorno della morte. Il tutto accompagnato dai coloratissimi ritratti realizzati dallo stesso Marcheselli e dalle splendide immagini (queste ovviamente in bianco e nero) realizzate dal fotoreporter Romano Rosati.