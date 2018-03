MotoGp al via: oggi uno speciale

Valentino Rossi che a 40 anni è ancora pronto alle grandi sfide, Marc Màrquez a caccia del quinto titolo, l’outsider Andrea Dovizioso che potrebbe essere la sorpresa di quest’anno. Inizia la MotoGp e la Gazzetta di Parma di oggi dedica al Mondiale uno speciale di quattro pagine, in edicola gratuitamente con il giornale. Diciannove tappe, di cui due in Italia, un giro di emozioni a tutto gas che attraversa il mondo: la MotoGp di quest’anno promette brividi e divertimento più che mai. Nello speciale ci sarà anche una pagina da conservare e magari appendere con il calendario di tutte le sfide, con qualche modifica rispetto alla scorsa stagione. E poi, una carrellata di campioni e scuderie per non perdersi nessun appuntamento con i campioni dei bolidi su due ruote.