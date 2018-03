Frange, camicie col nodo, pantaloni a vita alta. E tanto, tanto tweed, il mitico tessuto di icone di stile del calibro di Jacqueline Kennedy e Lady Diana. Volete sapere quali sono i capi trendy da avere nel guardaroba di primavera? Lo spiega lo speciale gratuito «Moda e accessori» in edicola domani con la Gazzetta. Pagine fitte di consigli su tutte le ultime novità in fatto di moda primaverile. Ecco allora il gran ritorno del gessato e del look un po' maschile. Non tramontano le sneakers, ma le più nuove sono colorate, le felpe, che da capo casual fanno il loro ingresso trionfante anche le serate eleganti, e il jeans, che viene proposto anche per giacche e giubbetti. E borse? Con le frange oppure, le più nuove, a forma di animale. Per uno stile personalissimo.