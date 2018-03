Al forno con patate, alla brace, in padella, addirittura alla messinese, cotto nel vino rosso con aggiunta di olive e pecorino. Arriva la Pasqua e si porta anche il piacere della buona tavola. Così la Gazzetta di Parma propone ai suoi lettori uno speciale dedicato alle specialità pasquali del nostro Paese, in edicola gratuitamente con il giornale di domani (28 marzo). Un viaggio del gusto con un occhio alla tradizione e l'altro all'innovazione. Dal Trentino alla Sicilia, ecco cosa mangiano gli italiani a Pasqua: torta pasqualina a Genova, crescia nelle Marche, minestra maritata in Campania, salame del Papa in Piemonte. Immancabili tortelli, anolini, bolliti e salumi a Parma: per una Pasqua all'insegna della buona tavola.