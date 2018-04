Casa: domani speciale di 9 pagine sulla sicurezza

Come rendere la nostra casa (e la nostra vita) più sicura? Come scegliere i nuovi sistemi d'allarme, le serrature giuste, i dispositivi per passare ore tranquille dentro le pareti domestiche ed essere altrettanto tranquilli quando si è lontani da casa? Domani sulla Gazzetta troverete uno speciale di 9 pagine per trovare la riposta ai vostri interrogativi. Dai serramenti all'antifurto - via cavo o wireless -, dalle porte blindate (in tutte le loro tipologie) ai dispositivi per blindare porte ma anche tapparell e garage, dalle applicazioni di domotica che possono aumentare il livello di sicurezza.