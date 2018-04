Settecento concorrenti provenienti da 38 Paesi che si sfideranno in 11 discipline per eleggere il miglior pizzaiolo del mondo. Al Campionato mondiale della pizza, che inizia lunedì al Palacassa delle Fiere di Parma, la Gazzetta di domenica dedica uno speciale in edicola gratuitamente con il quotidiano. Tutti i segreti della pizza e tante occasioni per scoprire quelle preparate dai pizzaioli più bravi del mondo: margherita, gourmet, di grano, di farro o integrale, soffice o tirata. Nello speciale della Gazzetta, anche gli abbinamenti con le bevande: non solo birra, ma anche vino rosso o bianco.