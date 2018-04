C'è il gran ritorno del tondo dall'aria intellettuale. Ma vanno anche le montature a farfalla e i modelli «cat-eye», leggermente allungati all'insù. Occhiali, che passione: da sole o da vista, per fare sport o per leggere, purché calati sul viso di chi li indossa, per renderlo davvero speciale e unico. Martedì 10 aprile la Gazzetta di Parma propone ai suoi lettori lo speciale «Focus ottica», pagine gratuite per spiegare come scegliere gli occhiali e quali sono le ultime tendenze, non solo in fatto di moda, ma anche di tecnologia.