Volete sapere cosa davvero cosa avete messo nel piatto? Ecco allora l'orto in balcone: crescere le proprie verdure non è un sogno impossibile. Così come creare un'oasi verde in giardino o sul terrazzo: l'importante è scegliere le piante. Domani la Gazzetta di Parma propone ai suoi lettori lo speciale gratuito «Giardini», quattro pagine con l'abc sull'arte del giardinaggio. Dai corsi per appassionati agli accorgimenti per avere piante sempre perfette fino agli arredi delle nostre zone verdi: un vademecum per tutti i «pollici verdi».