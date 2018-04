Il viaggio dentro «Il Terzo Giorno» in un inserto speciale di otto pagine in uscita sabato 21 aprile con la Gazzetta. Immagini e parole per raccontare un evento unico, dedicato all'arte contemporanea e incentrato sulla sostenibilità, in corso nel cuore del centro storico. Tra gli argomenti trattati l'intervista a Davide Bollati, ideatore del progetto e capofila del team di imprenditori e sponsor che hanno creduto e sostenuto fin dal principio l'impresa. Ampio spazio all'Atelier dei bambini e approfondimenti sulle opere e il percorso.