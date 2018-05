A partire da oggi (10 maggio), sarà possibile acquistare in edicola, con la Gazzetta, la bandiera del Parma Calcio a soli euro 8,40 più il prezzo del giornale. «L’A.D.G. Menta s.r.l. (distributore ufficiale prodotti Parma Calcio) unitamente a Grow up (licenziatario ufficiale dei prodotti del Parma Calcio), supportati dal Parma Calcio stesso, hanno favorevolmente sostenuto questa importante iniziativa ritenendo che in questo importante momento sportivo serva tutto il supporto possibile, sia dei media, ma soprattutto di tutti i cittadini tifosi e non, nell'auspicio di poter vedere sventolare nel territorio la bandiera per l’auspicato evento che riporterebbe il Parma Calcio in serie A».