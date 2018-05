Domani l'inserto economia. Intervista a De Castro sul bilancio Ue

Domani con la Gazzetta l'inserto economia del lunedì di 8 pagine. In primo piano l'intervista di Patrizia Ginepri a Paolo De Castro (vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo) sul primo bilancio Ue post-Brexit. L'azienda della settimana è la Caggiati di Colorno. Focus di Paolo Ferrandisulle nuove sfide di manifattura che complicano la vita di Tesla, azienda emergente della Silicon Valley. Raccontiamo come il Gruppo Gelati ha garantito la sicurezza alimentare nel grande evento per giocani chef di San Pellegrino. Lente di ingrandimento, con Giovanni Fracasso, anche sul ritorno della filantropia da parte dei miliardari americani. Come sempre un occhio ai mercati con Angelo Drusiani e la rubrica La parola all'esperto in cui affrontiamo i regimi tra cui scegliere lavorando all'estero

Inviate i vostri quesiti relativi a lavoro, risparmio, fisco, welfare, casa a esperto@gazzettadiparma.net