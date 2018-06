Domani con la Gazzetta il consueto inserto di 8 pagine dedicato all'economia. In primo piano le turbolenze sui mercati dettate dalla concitata settimana politica: i consigli su come muoversi in momenti di alta volatilità, gli scenari che hanno spaventato l'Europa, tutto sullo spread (cos'è, come funzione, perché sale). Parliamo poi di Big Data e di redditi. L'azienda della settimana è la Zarotti. L'editoriale, alla luce delle considerazioni finali del Governatore di Bankitalia, è affidato al professor Franco Mosconi.

Per la rubrica «La parola all'esperto» affrontiamo con il notaio Arturo Dalla Tana il tema dell'eredità. Inviate i vostri quesiti su fisco, casa, patrimonio, lavoro a esperto@gazzettadiparma.net