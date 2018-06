Tavole di mare: le migliori occasioni per mangiare bene anche in riviera

Tutti al mare! E, perché no, spesso anche al ristorante. Ma dove andare per una cenetta a lume di candela o per un buon intermezzo fra un bagno e l’altro, oppure semplicemente in pizzeria con la famiglia? Ce lo consiglia Errica Tamani, che ci fornisce “120 indirizzi golosi” nelle località marinare più amate dai parmigiani: la Liguria di Levante, l’immancabile Versilia fino a San Vincenzo, la riviera adriatica e le Marche fino ad Ancona. La “Guida alle tavole di mare e dintorni” sarà in distribuzione nelle edicole da domani (giovedì 7 giuno), in abbinata con la Gazzetta di Parma, a 10 euro più il prezzo del quotidiano. Nel libro – sponsorizzato da Karel (attrezzature per la ristorazione) e presentato nella splendida cornice di T. Palazzo – si trovano segnalazioni per tutti i gusti e per tutte le tasche, ma tutte di qualità, poco importa se si tratta di ristoranti stellati o di pizzerie e piadinerie, di locali che propongono pesce o che fanno focacce. E anche i prezzi sono assolutamente variegati: si va dai 12 euro in alcuni locali a Gambettola o Bellaria, agli “over 100 euro” di Cesenatico e Forte dei Marmi, fino ad arrivare ai 150 di un locale di Senigallia.

La guida, oltre a proporre la descrizione sulle caratteristiche dei locali censiti, segnala anche le caratteristiche della cucina e ci dice persino dove è possibile pernottare. «Un ottimo lavoro realizzato da un’ottima giornalista», lo ha definito Sandro Piovani, che ha intervistato l’autrice, citando “Luci a San Siro” e assicurando che, dopo aver utilizzato la guida su Piacenza, Parma e Reggio, non mancherà certo di sperimentare le proposte di Errica nei sacri luoghi del “mare nostrum”.

«E’ la quinta guida che pubblichiamo con Errica – ha sottolineato Sabrina Schianchi, responsabile delle attività editoriali della Gazzetta – dopo i “Ristoranti del Ducato”, abbiamo pensato di proporne una “fuori porta”, nelle zone di mare più frequentate dai parmigiani, che potranno sperimentare gli indirizzi segnalati da Errica e dai suoi amici gourmet. Finora, abbiamo sempre riscontrato notevole interesse, tanto che stiamo già pensando ad un nuovo progetto per la stagione invernale». Rispondendo alle domande di Sandro Piovani, Errica Tamani ha spiegato come è nata la guida: «Abbiamo voluto seguire le rotte marinare dei vacanzieri parmigiani, in qualche modo vogliamo accompagnarli a tavola, non necessariamente a mangiare pesce, che certo non manca in queste località, ma anche a consumare pasti informali nelle piadinerie, nelle pizzerie o in pausa pranzo. Ma abbiamo cercato di proporre soluzioni improntate alla qualità, anche quelle più semplici, senza necessariamente privilegiare i ristoranti stellati».

Una bella responsabilità, non c’è che dire, visto che i consigli di Errica e amici verranno sicuramente messi alla prova già nelle prossime settimane. Alla domanda su quale è stata la sorpresa più interessante, l’autrice si è lasciata andare con una segnalazione: fra tante, tutte degne di nota, quella che può meritare più di altre di andare sotto i riflettori è la cucina di Benso a Forlì, prezzo medio, 45 euro (ma a seconda degli orari e dei menù si può anche ridurre o raddoppiare) sembra un chiosco ma è un “locale di informale eleganza”, con la regia di Pier Giorgio Parini. Insomma, seguendo i consigli di Errica Tamani, al mare si va a mangiar bene: parola di Sandro Piovani.