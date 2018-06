Vai entro il 13 giugno sulla pagina web www.gazzettadiparma.it/ms e invia il tuo miglior selfie di sempre!

Entrerai così nel casting del primo contest italiano di selfie.

Dal 15 al 19 giugno i selfie pervenuti in redazione potranno essere votati via web. I 16 scatti che otterranno più voti entreranno a far parte del cast televisivo del programma Miss Selfie in onda dal 28 giugno.

In 7 puntate, le 16 finaliste si sfideranno a colpi di selfie: sarà una giuria di professionisti della comunicazione a decretare chi passerà ai turni successivi fino alla finale a due.

Per le 16 finaliste una gradita sorpresa.

Leggi tutte le info e il regolamento qui