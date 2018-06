Non c'è l'Italia, per la prima volta dal 1958, dunque niente bandiere tricolori nè maxischermi. Ma lo spettacolo sportivo è comunque assicurato e soprattutto «gratis» visto che le partite dei Mondiali di Russia saranno trasmesse interamente in chiaro sulle reti Mediaset.

Giovedì, giorno del fischio d'inizio con i padroni di casa opposti all'Arabia Saudita, troverete con la «Gazzetta di Parma» un inserto speciale di otto pagine dedicato alla massima manifestazione calcistica, con calendario e orario delle partite, un focus sulle 32 partecipanti, statistiche e curiosità.