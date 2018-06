Quota 100? Come cambiano le pensioni. Domani l'inserto

Superare la legge Fornero: al momento l'ipotesi più probabile è «quota 100». Nell'inserto economia in edicola domani - come tutti i lunedì - in primo piano c'è proprio come cambia la previdenza italiana. Focus anche sulla decisione della Bce di terminare il «quantitative easing»: cosa accadrà a mutui, prestiti e risparmi. L'azienda della settimana è Zetamedia, azienda che si occupa di comunicazione. Riflettori sul business della cucina italiana nel mondo. La rubrica «La parola all'esperto» questa settimana parla di lavoro: dal 1° luglio stop al pagamento degli stipendi in contanti.

Inviate i vostri quesiti su casa, fisco, previdenza, risparmio a esperto@gazzettadiparma.net