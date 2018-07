Dalle case ecologiche alla spesa «bio» (vino compreso), dall'energia fotovoltaica alle auto ibride fino ai modi per non sprecare l'acqua: ovvero quando la cura dell'ambiente entre nella nostra vita quotidiana. Domani (mercoledì 18 luglio) con la Gazzetta di Parma in edicola sarà in distribuzione lo speciale gratuito «Ambiente», una guida ragionata a tutto ciò che è sostenibile, attento alla salvaguardia del pianeta. Un vademecum ricco di dati e consigli all'insegna dell'ambiente, con un occhio alle agevolazioni che si possono ottenere attraverso scelte ecologiche: perché il futuro del territorio dipende dalle azioni che compiamo oggi.