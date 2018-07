Una "guida" di 8 pagine sul ritorno in Serie A

I lettori della Gazzetta di Parma troveranno nell'edizione di venerdì del giornale un fascicolo di 8 pagine dedicato al ritorno dei crociati in serie A. La guida per seguire le partite in Tv, i precedenti del Parma con le avversarie di A, due pagine con il nuovo calendario e l'andamento della campagna acquisti delle altre compagini. Insomma, tante informazioni per poi gustar emeglio la nuova avventura dei gialloblù al ritorno nella massima serie.