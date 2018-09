Salone del camper: domani lo speciale della Gazzetta

E' il simbolo della vacanza in libertà: il camper. Da domani al 16 settembre, alle Fiere di Parma di Baganzola, va in scena il Salone del camper, la manifestazione che mette in passerella tutto quello che c'è da sapere per vivere al meglio una vacanza nella casa su quattro ruote. Al Salone del camper la Gazzetta di Parma di domani dedica uno speciale gratuito, in edicola con il giornale: la mappa della manifestazione, le novità del turismo en plein air, i caravan per tutte le tasche, insomma il mondo dell'outdoor dall'a alla zeta spiegato in pagine ricche di curiosità e informazioni. Nello speciale ci saranno anche i suggerimenti per scoprire tutte le opportunità che offrono il Salone e il nostro territorio: visite guidate, percorsi abbinati caravan-bici, viaggio tra i musei del gusto, mostre e spettacoli. E infine, una sosta golosa organizzata dai ristoranti del Buon Ricordo: a partire dalle 12, ogni giorno il Salone propone un viaggio a tavola tra le eccellenze gastronomiche con le specialità di importanti chef.