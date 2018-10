«Parma Europa» da martedì al mattino su Radio Parma

C'è un'altra novità in arrivo su Radio Parma, la storica emittente della città e della provincia fondata nel lontano 1975, in assoluto la prima radio privata italiana. Da martedì prossimo parte “Radio Parma Europa”, un nuovo format che in pratica trasferisce alla radio l'approfondimento televisivo settimanale dedicato a cronaca e politica, in programma ogni martedì sera su 12 Tv Parma e cioè il talk-show “Parma Europa”.

A differenza di quanto accade in tv, l'appuntamento radiofonico andrà in onda ogni mattina dalle 9 alle 10 dal martedì al venerdì e in replica negli stessi giorni alle 19. La trasmissione si avvarrà della conduzione e della collaborazione della redazione di Radio Parma e di 12 Tv Parma e affronterà gli argomenti di più stretta attualità: i fatti del giorno, le notizie dell'ultim'ora e le informazioni di servizio, ma senza tralasciare le analisi e gli approfondimenti sulle tematiche più scottanti. E questo avverrà anche grazie alla presenza di ospiti in studio, con interviste e collegamenti in diretta.

Così, al centro di “Radio Parma Europa”, ci saranno anche le questioni legate alla vita amministrativa della città, con gli argomenti del momento e le inevitabili polemiche che giorno dopo giorno sono al centro del dibattito: dalla sicurezza alla questione migranti, dal welfare alla scuola, dall'ambiente alla mobilità, dalla cultura allo sport, e ancora commercio, turismo, gestione dei rifiuti e molto altro. Insomma tutte le tematiche che spesso sono oggetto di confronto, talvolta serrato, tra l'Amministrazione Comunale e chi invece fa opposizione in Consiglio Comunale, e che ovviamente riguardano tutti i cittadini.

A “Radio Parma Europa” ci sarà anche un filo diretto con gli ascoltatori, con la possibilità di intervenire sia in diretta telefonica (al numero 0521-464246) che attraverso messaggi sms (333-9649949) e WhatsApp (al numero 333-9200170).

“Radio Parma Europa” è solo l'ultima tra le novità che riguardano l'emittente cittadina. Dallo scorso giugno è stata infatti irrobustita tutta la parte informativa di Radio Parma con i Giornali Radio in onda ad ogni punto ora, dalla mattinata e fino a sera, curati della redazione, con tutte le notizie locali del giorno e aggiornate edizione dopo edizione. All'appuntamento con le news da città e provincia segue subito dopo quello con le informazioni nazionali e internazionali.

Nel palinsesto di Radio Parma ovviamente tanta musica con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, grazie alla conduzione, al mattino, di Andrea Gatti, e al pomeriggio di Simonetta Collini. E intanto, da martedì prossimo 9 ottobre, parte “Radio Parma Europa”: appuntamento in diretta a partire dalle 9 su Radio Parma.