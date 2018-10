Con la Gazzetta in edicola mercoledì 10 ottobre inserto di 5 pagine dedicato al Salone dell'Auto di Parigi in corso in questi giorni. Le tendenze sono per l'ibrido e l'elettrificazione. Ma fanno anche discutere le numerose assenze. Alla fine sul piano delle novità il braccio di ferro è fra le tedesche (con Bmw e Mercedes che piazzano una serie impressionante di novità, dalla Classe B alla Serie 3 berlina) e i padroni di casa francesi. Il Gruppo PSA (Peugeot, Citroen, DS) punta sull'ibrido plug-in, Renault ipotizza scenari di mobilità futura con i mezzi-robot EZ