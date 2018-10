Investire nella turbolenza: ecco i portafogli ideali

Nell'inserto economia in edicola domani con la Gazzetta primo piano sugli investimenti finanziari in un momento di forte tensione sui mercati: abbiamo chiesto ad alcuni gestori di indicare il portafoglio ideale per differenti profili di rischio, dal più prudente al più aggressivo. L'azienda della settimana è la Bardiani Valvole. Parliamo anche della nuova guida agli strumenti patrimoniali per la terza età predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato. Per la rubrica "La parola all'esperto" parliamo di ricalcolo delle pensioni. Potete inviare i vostri quesiti su fisco, casa, previdenza, investimenti a esperto@gazzettadiparma.net