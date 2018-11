Domani con la Gazzetta, come ogni lunedì, torna l'inserto economia. La copertina è dedicata al fenomeno dei droni, un business in forte crescita anche a Parma, nonostante sia un campo con una normativa in forte evoluzione. L'azienda della settimana è l'agenzia di lavoro Staff, mentre l'ordine dei commercialisti di Parma spiega i segreti della gestione di controllo. Ci saranno le consuete rubriche sull'economia emiliana e sulla new economy.

Per la rubrica dell'esperto parliamo di plusvalenze sulla cessione degli immobili. Potete inviare i vostri quesiti su casa, fisco, lavoro e previdenza a esperto@gazzettadiparma.net