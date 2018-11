Domenica l'inserto sul Parma Film Festival

Anteprime, incontri con attori e registi, mostre: lunedì via al Parma Film Festival. Per raccontarlo degnamente, domani all'interno della Gazzetta di Parma i nostri lettori troveranno un inserto di otto pagine, una vera e propria guida - con la presentazione di tutti i film in programma, interviste e il programma giorno per giorno - per riuscire a orientarsi in quello che uno degli appuntamenti culturali principali dell'autunno parmigiano. Nell'inserto, anche le foto di tutti i protagonisti della rassegna che durerà fino a sabato prossimo e un intervento dell'assessore alla Cultura Michele Guerra.