Nell'inserto economia in edicola domani (lunedì 11 febbraio) con la Gazzetta focus sulle nuove frontiere dell'export alla luce dell'accordo con il Giappone e delle incognite della Brexit con un'intervista al nuovo direttore generale dell'Ice Roberto Luongo. Scopriamo come cambia la procedura dei fallimenti. L'azienda della settimana è il Fidenza Village. Per la rubrica La parola all'esperto il tema è previdenziale: la riscossione del Tfr dopo Quota 100. Inviate i vostri quesiti a esperto@gazzettadiparma.net.