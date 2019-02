Top 500: la fotografia delle imprese per capire il futuro dell'economia

La guida aggiornata delle prime 500 aziende della provincia di Parma non è altro che l'immagine di «come siamo» per capire come saremo nei prossimi anni. Dopo il grande successo delle prime tre edizioni torna mercoledì 27 febbraio, allegato alla Gazzetta, l'inserto «Top 500-Le aziende di Parma», guida completa per capire lo stato di salute del sistema produttivo locale.

Questo strumento di analisi, frutto di studi condotti dal Dipartimento di Economia dell'Università di Parma e PwC (PricewaterhouseCoopers), offre l'opportunità di approfondire dati significativi che permettono di comprendere come sta cambiando il territorio. I risultati della ricerca verranno presentati mercoledì pomeriggio alle 16,30 nell'Auditorium «C.Gabbi» del Crédit Agricole Green Life nel corso di un convegno a cui prenderanno parte rappresentanti del mondo accademico e dell'industria parmense. L'iniziativa è ormai un appuntamento atteso dalla città, perché rappresenta anche un'occasione per focalizzare l'attenzione e valorizzare un sistema produttivo ricco di eccellenze che competono con successo sui mercati internazionali. Con orgoglio la Gazzetta offre ai propri lettori e al territorio uno strumento importante di analisi e valutazione. Dalle prime anticipazioni il quadro delineato è positivo: tantissime aziende stanno crescendo e sono numerose quelle che hanno scelto di investire tante risorse sul nostro territorio, una scelta che impatta sul benessere della comunità. L'export resta trainante. «Il fatturato totale dei beni esportati raggiunge il valore record di 5.037 milioni di euro, in aumento del 4% sull’anno precedente - spiega nelle pagine di Top 500 il presidente dell'Unione Parmense Industriali Annalisa Sassi -. L’export rimane quindi per le nostre imprese la scelta strategica verso cui orientare le risorse». I dati riportati nell'inserto sono quelli del bilancio consolidato di gruppo. Dall'analisi sono escluse le società finanziarie e le holding finanziarie senza sede operativa nella provincia di Parma.

IL PROGRAMMA

Ore 16.30 Accoglienza partecipanti

Ore 16.45 Saluti di apertura

Crédit Agricole Italia

LUCA DI NELLA - Università di Parma, Direttore Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

ANNALISA SASSI - Unione Parmense degli Industriali, Presidente

EMANUELE FAVERO - Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma, Presidente

ANDREA FOSCHI - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consigliere

MARCO OCCHI - Gruppo Gazzetta di Parma, Amministratore Delegato

NICOLA MADURERI - PwC, Partner

Ore 17.10 Inizio lavori

I bilanci e le performance delle prime 500 imprese di Parma e provincia

PIER LUIGI MARCHINI - Università di Parma, Professore Associato Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali



Digital transformation

MASSIMO BONACCI - PwC, Associate Partner

Ore 18.00 Tavola rotonda

Digital Transformation - esperienze a confronto



Modera: VERONICA TIBILETTI - Università di Parma, Professore Associato Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali



MARCO CISCATO - Maps SpA, Managing Director

FILIPPO CASAPPA - Casappa SpA, Amministratore Delegato

ANDREA CHIESI - Chiesi Farmaceutici SpA, Direttore R&D Portfolio Management

FABRIZIO STORTI - Università di Parma, Pro Rettore con delega per la Terza Missione