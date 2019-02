Toponimi parmigiani in un volume di Lorenzo Sartorio

Il libro di Lorenzo Sartorio «Antichi toponimi delle più note strade e borghi parmigiani con i loro personaggi» (Graphital editore), sostenuto dai Lions Club di Parma e provincia, Famiglia Barilla e Bercella srl, sarà presentato oggi alle 17 nell’Auditorium del’Assistenza Pubblica (viale Gorizia 2/a ).

Illustreranno la pubblicazione Kamal Faraj, Giancarlo Parisi, Mauro Delsante e Donato Carlucci rappresentanti dei Club Lions, Emore Valdessalici già preside dell’ Istituto d’Arte Paolo Toschi e Giorgio Capelli vice presidente della Famija Pramzana. Spetterà ad Enrico Maletti declamare alcune poesie in vernacolo.

Moderatore sarà il vicedirettore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi mentre il parterre della parmigianità sarà composto da Patrizia Monteverdi, Gigèt Mistrali, Adriano Catelli, Alberto Michelotti, Claudio Mendogni, Corradone Marvasi, Giuseppe Mezzadri e Claudio Cavazzini. Il libro sarà in vendita esclusivamente con la Gazzetta di Parma al prezzo di euro 8,50 più il costo del quotidiano in tutte le edicole di Parma e provincia dal 1° Marzo. I Lions club devolveranno in beneficenza il ricavato delle vendite.