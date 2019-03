Grande successo per il servizio Breaking News

Boom di iscrizioni per Gazzettadiparma.it «Breaking News», le notizie della «Gazzetta» via WhatsApp: sono già migliaia i lettori che hanno attivato il servizio. A breve sono in programma grandi novità, mentre un nuovo numero di telefono è disponibile per ricevere le «breaking news» ed è questo: 0521 1627646.

Grande successo, dunque, dopo il debutto di poche settimane fa della versione per WhatsApp del servizio «Breaking News» della Gazzetta di Parma. Basta un clic per far arrivare direttamente sul proprio telefono i link con le notizie più «calde» pubblicate ogni giorno sul nostro sito. Tutto in modo gratuito e in tempo reale. Oggi tutti abbiamo uno smartphone e sappiamo che è un mezzo sempre più comodo per restare aggiornati, in tempo reale, su ciò che accade. Anche sulle notizie relative a Parma e provincia. Chiunque può iscriversi in modo facile e veloce, attraverso WhatsApp. Si possono ricevere ogni giorno le notifiche con le nostre notizie in primo piano. Il servizio è gratuito ed è collegato al nuovo numero di telefono 0521 1627646. Qui di fianco, ecco la procedura per iscriversi. Attenzione: il numero di telefono 0521 1627646 serve esclusivamente per ricevere gli aggiornamenti di «Breaking News» attraverso la chat di WhatsApp. Non è attivo per le chiamate (il centralino della Gazzetta di Parma risponde sempre al numero 0521-2251) e non può essere usato per inviare messaggi alla redazione. Il servizio su Messenger, invece, continua a darvi la possibilità di inviare anche messaggi alla redazione.