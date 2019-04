Domani l'inserto su Cibus Connect

Domani si apre alle Fiere di Parma la seconda edizione di Cibus Connect, il format agile (due giorni) inaugurato nel 2017 e riservato agli operatori di settore negli anni dispari.

All'interno della Gazzetta domani ci sarà un inserto di 12 pagine per raccontare cosa accade a Cibus Connect, inquadrare la fiera nel contesto di una settimana importante per il Made in Italy, capire lo stato dell'industria agroalimentare, rivelare gli ultimi dati economici del settore.

Parleremo anche dei prodotti innovativi - più di 500 - che saranno lanciati e degli show cooking che - come già accade anche per Cibus Off in piazza - saranno protagonisti negli stand delle aziende.