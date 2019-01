Gomme invernali o catene: come fare la scelta giusta

Gomme invernali o catene: è il “dilemma” di ogni automobilista durante i mesi più freddi dell’anno. Partendo da una certezza: dal 2010 è stato introdotto l’obbligo di montare pneumatici invernali o avere le catene a bordo nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere se imporre o meno l’obbligo, che comunque vige ormai su molte delle principali strade nazionali.

Cosa valutare

Come scegliere, dunque, di quale dispositivo dotarsi? Le gomme invernali consentono una migliore aderenza non solo su fondo innevato o ghiacciato, ma anche in caso di bagnato. Il loro costo è simile agli pneumatici estivi (mediamente il 10% in più) e, al contrario di quello che molti pensano, vanno montate su tutte e quattro le ruote e non soltanto sull’asse di trazione. Altro “falso mito” da sfatare è quello che vorrebbe le gomme invernali usurarsi più in fretta di quelle estive, oppure da sostituire dopo 1-2 anni perché la mescola si indurisce troppo. Le gomme invernali, in ogni caso, assicurano un’aderenza sufficiente in ogni condizione di fondo: sono quindi una scelta da fare soprattutto per chi si trova ad usare l’auto con frequenza. Sulle catene può invece puntare chi si sposta in macchina più di rado e non vuole sostenere l’esborso di un secondo treno di pneumatici, visto il loro costo inferiore. Le catene sono inoltre più efficaci degli pneumatici invernali in caso di fondi molto ghiacciati e con neve abbondante, ma presentano il limite di poter essere usate solo fino a 50 km/h. Consentono, dunque, di affrontare al meglio le situazioni meteo estreme.