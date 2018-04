"Cristiano Ronaldo ama ancora Irina Shayk"

Cristiano Ronaldo è ancora innamorato di Irina Shayk. A sostenerlo è un amico del "Pallone d'oro".



"Lei voleva un bambino, ma a quel tempo Cristiano aveva già Cristiano junior ed era interamente concentrato sul calcio - ha detto l'uomo, rimasto nell'anonimato, al 'Sun' - ma non avrebbe mai pensato che Irina se ne sarebbe andata. È la sola che l'ha mollato. Ronaldo è ancora innamorato di lei e rimpiange il modo in cui è finita. Ronaldo è geloso della sua relazione con l'attore Bradley Cooper e s'interessa ancora della vita di Irina".



Cristiano Ronaldo ha ora come compagna Georgina Rodriguez, che a novembre dell'anno scorso gli ha dato una bimba, Alana Martina.