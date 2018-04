Diletta Leotta ora si dedica al disegno

Diletta Leotta sale sul tram Sky. La bella giornalista catanese ha partecipato all’edizione 2018 della Milano Design Week, tuttora in corso di svolgimento nel capoluogo meneghino.Il 19 aprile alle 12, inoltre, il re della pasticceria italiana ed internazionale, Iginio Massari (in onda dal 21 aprile alle 19.10 su Sky Uno con The Sweetman - Celebrities), presenterà il suo speciale Dolce Q, realizzato in onore di Sky Q con un’allieva d’eccezione, Federica Masolin, giornalista di Sky Sport.Per tutta la settimana della Design Week, inoltre, un Tram Sky Q completamente allestito come una casa, girerà per la città ospitando gratuitamente cittadini, visitatori e turisti per far vivere loro tutta l’innovazione di Sky Q e l’intrattenimento di Sky. Le corse partono e arrivano in p.za Fontana, con fermate previste a p.le Cadorna (MM1/MM2), c.so Sempione Arco della pace, Garibaldi FS (MM2/MM5), Repubblica (MM3), Cairoli Castello (MM1), Ponte Vetero, via Torino ang. via Palla, Porta Genova FS (MM2) e p.za XXIV Maggio.