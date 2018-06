Scandalo in Messico: la Nazionale fa festa con 30 escort

La nazionale messicana è nell'occhio del ciclone. Motivo? Una festa, decisamente hot, con circa 30 escort a far compagnia a otto giocatori nazionali. Lo afferma TV Notas, citando anche i partecipanti al festino.



Lasciati liberi dal CT Osorio (dopo la vittoria nella gara amichevole con la Scozia), Hector Herrera, Guillermo Ochoa, Jonathan e Giovani Dos Santos, Marco Fabian, Carlos Salcedo, Raul Jimenez e Jesus Gallardo hanno deciso di divertirsi in compagnia di donne a pagamento. Paese indignato e arrabbiato. Tifosi scatenati sui social network. Un comportamento decisamente in antitesi rispetto a quello di altre nazionali.