Isola, arriva la Marini (Con polemica: "Programma telecomandato")

Isola dei Famosi, puntata numero otto con una super-new entry: Valeria Marini. Sarà in studio, ma partirà subito per l'Honduras nei prossimi giorni e unirsi ai naufraghi. Dove uscirà uno tra Rosa, Alessia e Simone che si sfidano al televoto. Bufera sul programma, ieri. A scatenare il tam tam di commenti, Striscia la Notizia. Nello specifico, Daniele Bossari. Secondo il tg satirico sarebbe telecomandato dagli autori come Ambra ai tempi di “Non è la Rai”. Secondo Striscia la Notizia gli autori suggerirebbero a Bossari cosa dire in diretta (soprattutto durante i confronti con Eva Henger per il cosiddetto “canna-gate”). Bossari, riferisce Novella 2000, ha smentito lamentandosi con alcuni amici, ma - afferma il rotocalco - "alcuni tecnici dello studio hanno detto che è tutto vero".