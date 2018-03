The Edge (U2) foto ad Aosta: i fan impazziscono

Fan scatenati sul web dopo che, intorno alle 17, il chitarrista degli U2 ha postato sui social una foto da Aosta accompagnata dalla descrizione "Aosta Italy. Edge". L’immagine ritrae la montagna innevata che domina la città, la Becca di Nona, ripresa dal centro del capoluogo. Insieme ai suoi compagni della band, il cinquantasettenne David Howell Evans, in arte The Edge, è stato diverse volte nel Nord ovest dell’Italia, a partire dalle colline cuneesi.

In poche ore l’immagine su Twitter, Instagram e Facebook, ha raccolto migliaia di condivisioni, apprezzamenti e commenti, anche tra gli aostani. Dal gestore di un negozio di dischi del centro città che scrive "Non ci credo .... The Edge a casa mia....." al fan che tagga l’amico e gli dice "andiamo a cercarlo subito". Molti anche gli inviti da altre parti d’Italia, da "Come to Veneto!!!" a "Edge come to Modena as well!", oltre a diverse foto di montagne innevate da altre parti del mondo, dall’Austria agli Stati Uniti.