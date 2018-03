La scritta "La meraviglia assoluta" accompagnata da un cuore rosso e da una foto che ritrae un Tiziano Ferro sorridente, che tiene in braccio un bimbo di cui si intravede solo la manina. I social si sono scatenati dopo che il cantautore ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la tenera foto in bianco e nero. Ma, nonostante le dichiarazioni fatte in passato in cui esprimeva il desiderio di diventare padre, Ferro smentisce: «non è mio figlio».