Un uomo più giovane avrebbe rubato il cuore di Angelina Jolie. Lo scrive il sito gossip Radar Online, secondo cui l’ex signora Pitt starebbe flirtando con l’attore Garrett Hedlund. Per ironia della sorte, Hedlung ha diverse somiglianze con Brad Pitt e il suo debutto al cinema è stato nella parte di "Patroclo" nel colossal epico del 2004 'Troy', in cui Pitt ha il ruolo da protagonista.

Sempre secondo Radar Online, Angelina e Garrett si sarebbero conosciuti su un altro set cinematografico, quello di 'Unbroken' (2014), diretto dalla Jolie, in cui il giovane attore aveva la parte di John Fitzgerald, il capitano del sottomarino 'Uss Granadier'. Secondo una fonte, i due hanno iniziato scambiandosi email e messaggi 'equivocì diverse volte al giorno fino ad arrivare ad un invito a cena. A fare il primo passo sarebbe stato Garrett.