Fra i protagonisti dell'edizione 2018 dell'Isola dei famosi c'è sicuramente Francesca Cipriani.

La Cipriani fa parlare di sé in tante occasioni, specialmente per le sue frasi e la sua simpatia. Paura all'inizio del programma per un malore di Francesca. Più di recente, lei ha fatto parlare di sé per essere rimasta in topless. Ma non di rado sul profilo Twitter del programma si vedono "cartelli" e video che riprendono le sue frasi più ad effetto. Come nel video qui sotto, con Francesca Cipriani che "sfila" sull'Isola, che giura di sposare qualunque uomo le avesse portato cibo in elicottero ("anche se è un ranocchio") e altre ancora.