Isola dei famosi, scintille fra Valeria Marini e Alessia Mancini: "Ti sei addormentata", "La smetti di rompere le scatole?"

Scintille fra Valeria Marini e Alessia Mancini sull'Isola dei famosi. La Marini ha il compito di sorvegliare il fuoco, tenendolo acceso per tutta la notte. A un certo punto Alessia Mancini la accusa di essersi addormentata, ma Valeria non ci sta. La conversazione va dai toni seccati della Marini a quelli sarcastici della Mancini. "La smetti di rompere le scatole?", sbotta Valeria. "Per questo ti adoro - ribatte Alessia - perché sei sempre così ironica...". Valeria Marini dirà poi che, a suo giudizio, Alessia ha "la sindrome del capetto".

Una notte lunga quella di @ValeriaMariniVM come guardiana del fuoco Ma decisamente non tranquilla! Tra lei e Alessia è scontro aperto ‍♀️⚡️‍♀️ #Isola https://t.co/J5v4KstumF — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 24 marzo 2018