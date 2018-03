Valeria Marini lascia l'Isola dei famosi. Per l'arrivederci, i naufraghi hanno avuto l'opportunità di fare un vero pranzo, seduti a tavola, in riva al mare. Un pranzo molto gradito: "Non parlatemi di cibo per almeno 24 ore", dice Francesca Cipriani. I concorrenti hanno approvato la sua presenza sull'isola. Lei li lascia urlando: "Vinca il migliore!".

Un’affascinante sirena che nuota nel mare e conquista un forziere misterioso... ‍♀️ L’uscita di @ValeriaMariniVM dall’#Isola è stata senz’altro ad effetto. ‍♀️ https://t.co/EoaNEHmwra — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 27 marzo 2018