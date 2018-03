Dopo il carcere il matrimonio: Fabrizio Corona si sposa. Lontani per 16 mesi, tra tante difficoltà, pare che la fidanzata Silvia Provvedi abbia deciso per il "sì". Ad annunciarlo è proprio lei in un'intervista. Il re dei paparazzi, ora affidato ai servizi sociali, sempre come rivela la Provvedi vorrebbe anche un figlio. Sarebbe il secondo per Corona, dopo il piccolo Carlos avuto con la ex moglie Nina Moric. A quando le nozze? In autunno, quando le restrizioni a cui è costretto Corona potrebbero essere meno rigide.