Ballando con le stelle, la Lucarelli accusa: "Aggredita da Bova"

Tra i due non è mai corso buon sangue. Il clou, dal vivo, durante l'ultima puntata di Ballando sotto le stelle: lui come ospite, lei come giurata. All'origine un vecchio articolo che la Lucarelli scrisse su Libero e in cui commentava la lettera con cui l'ex suocera, Annamaria Bernardini De Pace, bastonava il Bova da poco sorpreso con Rocio. Indiscrezioni, in un primo tempo, seguite dall'accusa della blogger. Tutto prima della diretta su rai 1: "Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’erano Bova e Rocío. Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle cose in diretta. Non l’avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa. Ha iniziato a fare riferimento a un mio articolo ma non ricordavo nulla di quello che avevo scritto. Poi ho scoperto che era un pezzo del 2014 su Libero in cui commentavo la lettera che gli scrisse la ex suocera Anna Maria Bernardini de Pace. Gli ho detto che mi dispiaceva se era rimasto male, che però scrivo di tutto, è il mio lavoro". La conduttrice prosegue: "Ha iniziato a urlare che avevo scritto che non sa recitare, a insultarmi, io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi. Sono intervenute delle persone tirandolo per la maglietta. Poi è arrivata anche Rocío, decisamente più calma ma lui ha continuato a minacciare di farmela pagare in diretta. Davvero un episodio sconcertante. Non mi era mai capitato. Evidentemente non è una persona particolarmente equilibrata". E che fosse successo qualcosa di spiacevole nel backstage lo si era intuito anche dalla successiva diretta tv: non uno sguardo e tantomeno un saluto tra i due, che hanno ostentato una reciproca gelida indifferenza. Soprattutto al momento del voto sulla prova dell'attore: tutti 10 in commissione tranne l'8 della Lucarelli, che si è divertita a rincarare la dose twittando «Raul Bova balla meglio di come recita». La versione dell'attore non è ancora arrivata.