Belen al ristorante con Corona: il gossip impazza

L'incontro c'è stato. Lo ammette la stessa Belen con un post su Instagram. Parole un po' risentite, visto che la showgirl smentisce le ipotesi che si rincorrono sul web e non solo. Lei e Corona si sono incontrati in un ristorante e subito il tam tam si è amplificato fino a "rimetterli" assieme. Con tanto di rabbia dei due compagni attuali, visto che entrambi sono fidanzati (lontani per lavoro). Lei con il pilota di moto Gp Andrea Iannone, lui con la mora del duo Le Donatella, Silvia Provvedi. Proprio la Provvedi non l'avrebbe presa bene e avrebbe lasciato l'appartamento di Fabrizio. La replica di Belen? “Come al solito leggo cose assurde, racconti fantascientifici. Mi viene da sorridere... Dico solo che mi sono ritrovata in un noto ristorante a parlare con un amico. Le storie d'amore possono finire ma il bene no”.