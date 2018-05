Corona può tornare al lavoro, ma senza Silvia: "Ci siamo lasciati"

Tutto in un giorno per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Prima la notizia, il giudice gli ha dato il via libera: potrà tornare a lavorare e a riaffacciarsi sui social (Leggi). Poi le indiscrezioni su una sua intervista a Chi in cui ufficializza: "Con Silvia Provvedi (Il 31 marzo aveva annunciato il suo matrimonio con lei - Leggi). Una rottura dovuta a Belen? (Dopo un incontro con la showgirl argentina giravano voci di un ritorno di fiamma - Leggi 1 - Leggi 2). Corona allontana le ipotesi: "Le voglio e le vorrò sempre bene ma non sono ancora innamorati di lei". Poi racconta dell'arresto e del carcere. La fine con la provvedi? "Sarò sempre in debito con lei, mai nessuna donna ha fatto tanto per me. Ha rinunciato alla sua vita, per vivere la mia. Recluso io, reclusa lei .... Sono uscito dal carcere ed è come se nella mia mente ci sia stato uno “scatto meccanico”. Lei è corsa ad abbracciarmi, io ho guardato fotografi e cameraman. Lei è diventata trasparente e le uniche parole che ho detto dinanzi a una fan che urlava: “Corona, sei un mito”, sono state: “Lo so!”. Mi spiace, ma avevo da subito fame di vita. E non degli abbracci di Silvia ... Ho ripreso a far l’amore con il mio lavoro. E Silvia era lì che mi guardava, che mi aspettava, che forse capiva ... Siamo entrati in crisi».